Kindheitstraum wird wahr: Taylor Swift veröffentlichte neuen Song zu „Toy Story 5“

Aus einem erklärten Kindheitstraum des US-Megastars Taylor Swift ist Wirklichkeit geworden: Die Sängerin veröffentlichte am Freitag ihren neuen Song zum Film „Toy Story 5“ von Disney und Pixar. „I Knew It, I Knew You“ zu schreiben, „fühlte sich gleichzeitig wie ein musikalischer Neuanfang und wie eine Rückkehr nach Hause an“, ließ die 36-Jährige wissen.

In der Ankündigung des Songs vor ein paar Tagen schrieb Taylor Swift auf Social Media: „Ich habe schon immer davon geträumt, für diese Charaktere schreiben zu dürfen, die ich vergöttere, seitdem ich als Fünfjährige den ersten 'Toy Story'-Film gesehen habe.“ Sie habe sich auf der Stelle in den neuen Streifen verliebt, als sie ihn in einem frühen Produktionsstadium habe sehen dürfen. „Und ich schrieb diesen Song, sobald ich nach der Vorführung wieder zu Hause war.“

Film startet am 23. Juli