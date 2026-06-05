Zerwürfnis mit Präsident Eliasch: Lehmann als FIS-Geschäftsführer zurückgetreten

Bern/Wien – Wenige Tage vor dem FIS-Kongress mit der Wahl des Präsidiums ist Urs Lehmann als Geschäftsführer des Internationalen Skiverbandes abgetreten. Der Schweizer reichte nach SDA-Angaben seinen Rücktritt ein. Schweizer Medienberichten zufolge ist der Abgang die Folge neuer, nicht konkret genannter Zerwürfnisse mit dem FIS-Präsidenten Johan Eliasch. Der 64-jährige Eliasch kandidiert am 11. Juni in Belgrad für eine weitere Amtszeit.

Die Britin Victoria Gosling und der Liechtensteiner Alexander Ospelt machen dem britisch-schwedischen Unternehmer dabei Konkurrenz. Eliasch steht bei Sportlern und nationalen Verbänden in der Kritik. „Johan Eliasch war und ist es als Geschäftsmann immer gewohnt gewesen, dass er in seinen Firmen die Richtung vorgibt. Das funktioniert aber in einem Verband nicht. Dort ist es wichtig, die Mitglieder nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen, sondern sie mit ins Boot zu holen und eine Aufbruchstimmung zu erzeugen. Und das ist ihm nicht gelungen“, erklärte der scheidende ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer am Freitag im Kurier.

ÖSV unterstützt Ospelt

Eliasch steht seit 2021 an der Spitze der FIS. Damals war er noch von den Briten ins Rennen geschickt worden. Diese setzen diesmal auf ihre Geschäftsführerin Gosling. Der ÖSV unterstützt laut Scherer hingegen Ospelt, den er als integer und einen „Brückenbauer“ bezeichnete.