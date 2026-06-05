Österreichs Banken und Versicherer fuhren 2025 Rekord-Gewinne ein

Die heimischen Geldhäuser haben im Vorjahr außerordentlich gut verdient. Trotzdem sollen die Banken notleidende Kredite weiter abbauen. Die Finanzmarktaufsicht spricht sich für eine zentrale EU-Aufsicht großer Krypto-Anbieter aus.

Österreichs Banken haben 2025 historisch hohe Gewinne erzielt. Auch ihre Kapitalausstattung hat sich im vergangenen Jahr positiv entwickelt, teilte die Finanzmarktaufsicht (FMA) am Dienstag mit. Trotzdem rät die Behörde den Geldinstituten, weiter Kapital aufzubauen, in Cybersicherheit zu investieren und den Bestand notleidender Kredite zu reduzieren.

Vorstand Helmut Ettl verwies bei der Präsentation des Berichts auf ein schwieriges Umfeld, mit vielen geopolitischen Krisen neben langfristigen Trends wie Klimawandel und Alterung. Es sei „bemerkenswert, dass aus diesen Krisen keine Krise des Finanzmarktes wurde“.

Gewinne auf „historischem Rekordniveau“

Die Gewinne der Banken stiegen auf ein „historisches Rekordniveau“, erklärte Vorständin Mariana Kühnel. Die Geldhäuser profitierten vor allem vom Zinsumfeld und gut laufenden Osteuropageschäften. In Summe erwirtschafteten die von der FMA beaufsichtigten 427 Banken im Vorjahr einen Jahresüberschuss von 10,6 Milliarden Euro.

Das Sorgenkind am Markt seien die Problemkredite im Bereich der Gewerbeimmobilien. Deren Quote erreichte 2025 bei rund 8,3 Prozent einen Höchstwert. „Wir sehen aber, dass sich die Kurve abflacht“, so Kühnel. Die Erwartung der FMA an die Banken sei aber klar: Diese müssten notleidende Kredite abbauen.

Auch bei den Versicherungen habe man dank ausgebliebener großer Naturkatastrophen ein „sehr starkes“ Jahr beobachtet. Der Klimawandel bleibe aber das große Fragezeichen für die Branche. Der Volumen der berechneten Prämien stieg 2025 auf 24,3 Mrd. Euro.

Krypto-Anbieter mit Lizenz in Österreich

Eine positive Entwicklung der Aktien von Finanzunternehmen trieb auch den Kapitalmarkt in Österreich nach oben. Der Abfluss von Mitteln aus Immobilienfonds setzte sich aber wie in den beiden Vorjahren auch 2025 fort.

Die FMA zog auch ein erstes Fazit zur EU-Verordnung MiCAR, mit der Krypto-Dienstleister reguliert werden. 2025 war die Behörde erstmals für die Aufsicht der Krypto-Branche zuständig. Aktuell seien 9 Anbieter von der FMA lizensiert, darunter zwei der zehn größten Anbieter. Europaweit gebe es 92 Anbieter mit der Lizenz eines EU-Staates.

4,4 Milliarden in Krypto