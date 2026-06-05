Zwei Tiroler im Rennen
Die ersten Nominierungen gibt es schon: ORF-Chefsuche biegt auf die Zielgerade
ORF-Magazinchefin Lisa Totzauer, Ex-Puls4-Geschäftsführer Markus Breitenecker, Ex-ORF-Managerin Petra Höfer, Ex-HBO-Manager Johannes Larcher und APA-CEO Clemens Pig (von links) haben sich für den Posten des ORF-Generaldirektors beworben.
© ROLAND SCHLAGER
Die prominentesten Anwärter auf die Generaldirektion des ORF haben ihre Einladung zum Hearing bereits sicher. Die Grünen fordern grundlegende Reform des Öffentlich-Rechtlichen.
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