Betrüger täuschte Hackerangriff vor: 77-Jährige um mehrere tausend Euro gebracht

Eine 77-jährige Österreicherin aus dem Bezirk Innsbruck-Land wurde diese Woche Opfer eines ungewöhnlichen Internetbetrugs. Gegen 21 Uhr ertönte an ihrem eingeschalteten Laptop ein Alarm, zugleich erschien eine Telefonnummer auf dem Bildschirm.

Als die Frau dort anrief, gab sich der Täter laut Polizei als Techniker einer Softwarefirma aus. Er überredete die 77-Jährige dazu, ihre Bankdaten sowie Passwörter bekannt zu geben, um den angeblichen Hackerangriff abwehren zu können.