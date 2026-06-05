Unterwerfung auf romantisch
Warum Tradwives und die neue Lust am alten Rollenbild brandgefährlich sind
Barbara Haas ist Journalistin und Podcasterin. Sie hat den Tradwife-Trend auf Social Media kritisch unter die Lupe genommen.
© Christoph Kleinsasser
Barbara Haas ist seit über 20 Jahren Journalistin und konnte sich der Faszination des Tradwife-Trends auf Instagram und Co. selbst nicht entziehen. In ihrem Sachbuch „Bullshit mit Blümchenkleid“geht sie dem Phänomen auf dem Grund und entlarvt die ästhetische Social-Media-Idylle als Werkzeug einer gefährlichen, politischen und religiösen Ideologie.
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