Warum Tradwives und die neue Lust am alten Rollenbild brandgefährlich sind

Barbara Haas ist seit über 20 Jahren Journalistin und konnte sich der Faszination des Tradwife-Trends auf Instagram und Co. selbst nicht entziehen. In ihrem Sachbuch „Bullshit mit Blümchenkleid“geht sie dem Phänomen auf dem Grund und entlarvt die ästhetische Social-Media-Idylle als Werkzeug einer gefährlichen, politischen und religiösen Ideologie.