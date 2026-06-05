Tödlicher Streit
Tiroler in der Schweiz erstochen: Verdächtiger stellte sich bei der Polizei
Die Einsatzkräfte konnten das Opfer nicht mehr retten. Es verstarb vor Ort.
© BRK News
Bei einer Auseinandersetzung nahe der österreichischen Grenze in der Schweiz starb Dienstagnachmittag ein 70-Jähriger aus Tirol. Der Tatverdächtige meldete sich selbst bei der Polizei.
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