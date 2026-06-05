Wirtschaft legt sich quer
Ringen um Lohn-Transparenz bis zum Schluss: Bis Sonntag muss Entwurf vorliegen
Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) will den Entwurf für die Umsetzung der Richtlinie auf jeden Fall bis Sonntag auf den Weg bringen.
© IMAGO/Michael Indra
Bis zum 7. Juni hat die Bundesregierung noch Zeit, die EU-Entgelttransparenz-Richtlinie in nationales Recht zu gießen. Die Arbeitsministerin will das jedenfalls tun, notfalls auch ohne die Wirtschaft an Bord zu haben. Industrie und NEOS wollen hingegen zurück an den Start.
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