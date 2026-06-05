Obwexer zu Lohntransparenz: Österreich droht Strafe bei Versäumen der Frist

Welche Konsequenzen hat es für den Staat, die Unternehmen und die Arbeitnehmer:innen, wenn Österreich die EU-Lohntransparenzrichtlinie bis zum 7. Juni nicht umgesetzt hat? Die TT hat Europarechtler Walter Obwexer dazu befragt. Beschäftigte in öffentlichen Betrieben können sich auch ohne nationales Gesetz ab kommender Woche auf die neuen Regeln berufen.