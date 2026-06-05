Kronprinzessin Mette-Marits Arzt spricht Klartext: „Nur noch ein Jahr zu leben!“

Seit Donnerstag offiziell: Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit steht auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Ihr behandelnder Arzt klärte in einer Pressekonferenz über ihren schlechten Zustand auf.

Wie der norwegische Hof am Freitag mitteilte, braucht Norwegens Kronprinzessin bald eine neue Lunge. Am Vortag wurde die 52-Jährige nach umfassenden medizinischen Untersuchungen offiziell auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt. Die Frau von Kronprinz Haakon leidet seit Jahren an Lungenfibrose, einer fortschreitenden Erkrankung, bei der das Lungengewebe vernarbt.

„Erheblich verschlechtert“

Ihr behandelnder Arzt Are Holm, Lungenspezialist am Rikshospitalet in Oslo, sprach von einer ernsten Entwicklung. „In den letzten sechs Monaten hat sich ihre Lungenfibrose deutlich verschlimmert. Im Laufe des letzten Jahres hat sich deutlich mehr Narbengewebe in der Lunge gebildet“, sagte Holm laut norwegischen Medien. Neu sei zudem: „Bei Lungenfunktionstests sehen wir, dass sich ihre Werte allein in den letzten drei Monaten erheblich verschlechtert haben. Das ist gefährlich.“

Lungenspezialist und behandelnder Arzt von Mette-Marit Are Holm bei der Pressekonferenz am Freitag, 5. Juni 2026. © LISE ASERUD

Eine Lungentransplantation gilt bei schwerer Lungenfibrose als letzter Ausweg. Holm erklärte die Voraussetzungen dafür so: „Der Patient muss so schwer an einer Lungenerkrankung leiden, dass wir Grund zu der Annahme haben, dass er nur noch ein Jahr zu leben hat. Gleichzeitig muss der Patient gesund genug sein, um den Eingriff zu überstehen, und gute Aussichten für die Zeit danach haben.“

Ihr Herz wird stillgelegt

Bevor eine Spenderlunge zugeteilt wird, müssen unter anderem Größe, Blutgruppe und Gewebemerkmale passen. Eine Sonderbehandlung für die Kronprinzessin gebe es nicht, betonte Holm: „Wir geben immer dem Vorrang, der am schwersten erkrankt ist, dem, der keine Zeit zum Warten hat.“

Der Eingriff selbst ist schwer. Herz- und Lungenchirurg Arnt Fiane beschrieb die Operation so: „Der Patient liegt im Operationssaal, und wir müssen den Brustkorb öffnen und eine Herz-Lungen-Maschine anschließen, wie bei Operationen am offenen Herzen.“ Weiter sagte er: „Das Herz wird stillgelegt. Die erkrankten Lungen werden entfernt, und das kann der schwierigste Teil des gesamten Eingriffs sein.“