Von Polizei auf Flucht gestoppt: Pflegerin soll Tresor von Patientin in Wörgl leergeräumt haben

Eine 24-Stunden-Pflegerin steht im Verdacht, ihre 55-jährige Patientin bestohlen zu haben. Die 21-jährige Frau wurde kurz darauf auf der Flucht in Vorarlberg von der Polizei gestoppt.

Der Vorfall soll sich in der Nacht auf Freitag in der Wohnung der 55-jährigen Österreicherin in Wörgl ereignet haben. Die rumänische Pflegerin soll sich laut Polizei widerrechtlich den Schlüssel zum Tresor verschafft und diesen geöffnet haben. Aus dem Safe soll sie einen hohen vierstelligen Eurobetrag sowie diverse Schmuckgegenstände gestohlen haben.

Geld und Schmuckstücke sichergestellt

Im Zuge der Fahndung konnte die Verdächtige schließlich in Vorarlberg angehalten werden, als sie auf dem Weg nach Bregenz war. Bei der Kontrolle fanden die Beamten bei ihr einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag und diverse Schmuckstücke. Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt.