Aus der Rubrik „Liebe und Leben“

„Seit unserem Umzug nervt mich fast alles“

Mit dem Zusammenziehen wird die Liebe ein bisschen alltäglicher. Muss das nerven?
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Theo ist seit November 2023 mit seiner Freundin zusammen und merkt seit dem Zusammenziehen, dass ihn im Alltag plötzlich Kleinigkeiten total aufregen.

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