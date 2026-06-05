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Aus der Rubrik „Liebe und Leben“
„Seit unserem Umzug nervt mich fast alles“
Mit dem Zusammenziehen wird die Liebe ein bisschen alltäglicher. Muss das nerven?
© iStock
Theo ist seit November 2023 mit seiner Freundin zusammen und merkt seit dem Zusammenziehen, dass ihn im Alltag plötzlich Kleinigkeiten total aufregen.
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