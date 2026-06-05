USA attackierten iranische Radarstellungen

Das US-Militär hat im Bereich der Straße von Hormus vier iranische Drohnen abgewehrt und daraufhin im Iran Radarstationen zur Küstenüberwachung angegriffen. Die Kampfdrohnen hätten eine Bedrohung für die Schifffahrt dargestellt, teilte das für den Nahen Osten zuständige US-Regionalkommando (Centcom) auf X mit. Die anschließenden Angriffe auf Radarstellungen auf der Insel Qeschm und im Ort Goruk habe man durchgeführt, um sich "gegen weitere Angriffe zu verteidigen".

Eigentlich gilt seit fast zwei Monaten eine Waffenruhe in dem Krieg, der am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels gegen den Iran begonnen hatte. Jedoch kam es zuletzt immer wieder zu vereinzelten gegenseitigen Angriffen der Kriegsparteien. Parallel laufen zähe Verhandlungen für ein Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran, um den Krieg zu beenden.

Nach vorherigen Angriffen durch das US-Militär attackierte der Iran häufig mit den USA verbündete Golfstaaten wie Kuwait oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Dort gibt es auch Stützpunkte des US-Militärs.