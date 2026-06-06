Raul Castro zeigte sich nach langer Zeit wieder öffentlich

Kubas früherer Staatschef Raul Castro hat sich erstmals seit seiner Anklage wegen Mordes in den USA im vergangenen Monat wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Wie das staatliche kubanische Fernsehen am Freitag zeigte, nahm der Politiker, der am Mittwoch 95 Jahre alt wurde, an einer Feier des Innenministeriums in Havanna teil.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump wirft dem ehemaligen Verteidigungsminister vor, 1996 den Abschuss von Flugzeugen einer Gruppe von Exilkubanern angeordnet zu haben. Dabei wurden alle vier Insassen der Flugzeuge getötet. Die kubanische Regierung hatte den Abschuss als legitime Reaktion auf das Eindringen in ihren Luftraum verteidigt. Die Internationale Zivilluftfahrtorganisation kam später zu dem Schluss, dass sich der Abschuss über internationalen Gewässern ereignete.