Hantavirus-Ausbruch: Argentinien weitet Suche aus

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" wollen die Behörden in Argentinien ihre Suche nach infizierten Nagetieren auf eine weitere Provinz ausdehnen. Nun solle auch der Westen der Provinz Mendoza in die Suche eingeschlossen werden, erklärte am Freitag das Gesundheitsministerium. Die dortige Aktion solle in der kommenden Woche stattfinden. Sie schließt an Untersuchungen in der Provinz Feuerland an, von wo aus die "Hondius" in See gestochen war.