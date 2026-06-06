Volvo ES90: Der Gentleman unter den Stromern

Mit dem ES90 schickt Volvo eine elektrische Oberklasse-Limousine ins Rennen, die sich bewusst von vielen Konkurrenten absetzt. Statt mit brachialer Leistung oder spektakulären Beschleunigungswerten zu glänzen, überzeugt der fünf Meter lange Schwede mit Komfort, Platzangebot und erstaunlicher Ruhe. Ein Auto für Menschen, die lieber entspannt ankommen als möglichst schnell.