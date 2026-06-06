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Kommentar
Mutige Reformen statt Zaudern und Klein-Klein
Kommentarvon Alois Vahrner
Vom Wehrdienst über die Teuerung bis zur Lohntransparenz: Die schwarz-rot-pinke Koalition vermittelt mehr Stillstand als Tatkraft. Zur Freude der erste Reihe fußfrei sitzenden FPÖ.
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