Zu viel Corona-Hilfen kassiert: Höchstgericht fällt Urteil für Rückzahlung

Laut Oberstem Gerichtshof (OGH) galten für staatliche Finanzspritzen die EU-Höchstgrenzen pro Konzern und nicht pro Tochtergesellschaft.

Das kann für verschiedene Unternehmen jetzt sehr teuer werden: Österreich hatte den gesetzten Rahmen von 2,3 Millionen Euro je Unternehmen überschritten, da die Republik die Höchstgrenzen auf jede einzelne Gesellschaft innerhalb eines Konzerns anwandte und entsprechend auszahlte, wie der OGH nun laut Der Standard entschieden hat.

Anlass für das wegweisende OGH-Urteil (GZ: 1Ob23/26b) war das Verfahren rund um eine Raststättenkette. Diese hatte argumentiert, die Förderungen im Vertrauen auf die nationalen Vorgaben gutgläubig empfangen zu haben. Der OGH erteilte diesem nationalen Vertrauensschutz jedoch eine Absage. Laut dem Höchstgericht ist die Finanzverwaltung unionsrechtlich verpflichtet, rechtswidrige Beihilfen zurückzufordern.

Finanz winken viele Millionen

Für die Finanz bringt die gerichtliche Klärung voraussichtlich Einnahmen in satter Millionenhöhe. Allein im Fall der klagenden Raststättenkette ging es um eine Überzahlung von 1,42 Mio. Euro, die mit noch ausständigen Hilfen gegengerechnet wurde.

Anwälte der betroffenen Unternehmen warnen vor den wirtschaftlichen Folgen. Der Rechtsanwalt des klagenden Raststättenbetreibers, Harald Strahberger, rechnet „demnächst mit einer Rückforderungswelle durch die Finanzämter“, wodurch es vermehrt zu Unternehmensinsolvenzen kommen werde. Auch Rechtsanwalt Georg Eisenberger, der mehrere Betroffene vertritt, bezeichnete das Urteil für viele Betriebe als potenziell existenzbedrohend und „brutal“.

Fragezeichen über die Höhe