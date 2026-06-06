Mehr als 10.000 Euro Schaden
Teures Werkzeug in Brandenberg gestohlen: Polizei sucht ZeugInnen
Brandenberg – Stolze 48 Werkzeuge wurden vergangenes Wochenende aus einem Baustellencontainer in Brandenberg gestohlen. Die Polizei sucht nun nach ZeugInnen des Einbruchs.
Abgespielt haben soll sich das Ganze in der Nacht auf den 31. Mai gegen 1 Uhr: Unbekannte brachen an der Brandenberger Landesstraße in den Baustellencontainer ein und stahlen 48 Bauwerkzeuge (laut Polizei „viele von Hilti bis Husqvarna mit Akkubetrieb“).
Insgesamt hat das Diebesgut einen Wert im unteren fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Kramsach unter folgender Nummer entgegen: 059133/7213. (TT.com)
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