Inserat im Netz

Gekaufter Traktor kam nie an: Tiroler verlor mehr als 10.000 Euro an Betrüger

Nassereith – Der Kauf eines Oldtimer-Traktors über ein Online-Inserat erwies sich für einen 51-jährigen Tiroler als Betrugsmasche. Wie die Polizei berichtet, nahm der Mann aus Nassereith Kontakt mit dem Verkäufer auf und überwies schließlich den vereinbarten Kaufpreis, einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Der 51-Jährige erhielt daraufhin zwar eine Rechnung sowie eine Sendungsverfolgugnsnummer, aber nicht den gekauften Traktor. (TT.com)

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