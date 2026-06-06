Gekaufter Traktor kam nie an: Tiroler verlor mehr als 10.000 Euro an Betrüger

Nassereith – Der Kauf eines Oldtimer-Traktors über ein Online-Inserat erwies sich für einen 51-jährigen Tiroler als Betrugsmasche. Wie die Polizei berichtet, nahm der Mann aus Nassereith Kontakt mit dem Verkäufer auf und überwies schließlich den vereinbarten Kaufpreis, einen niedrigen fünfstelligen Betrag.