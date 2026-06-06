164 Mannschaften am Start
Kaiserjäger-Schießen am Bergisel: Teilnehmer aus neun Nationen erwartet
Jährlicher Fixpunkt: Der Tiroler Kaiserjägerbund und die 6. Gebirgsbrigade des Bundesheeres organisieren das Kaiserjägerschießen schon seit 1982.
© Tiroler Kaiserjägerbund
Nicht weniger als 164 Mannschaften aus dem In- und Ausland sind fürs 44. Kaiserjägerschießen gemeldet, das am 13. Juni in Innsbruck in Szene geht. Sogar Teilnehmer aus den USA und Südafrika wollen bei der Großveranstaltung ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen.
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