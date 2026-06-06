Neues Festgelände
Schluss mit Wetter-Lotterie: Reuttener Stadtfest wird gefeiert – notfalls unter Dach
Haben neue Pläne geschmiedet: (v.l.) Christi Degen (Verein „Reutte gestalten“), Schützenobmann Martin Schweißgut, Günter Salchner (Bürgermeister und Geschäftsführer der Marketing Reutte GmbH) sowie Alexander Wasle (Reutte gestalten).
© Simone Tschol
Zum ersten Mal in seiner über 40-jährigen Geschichte wird das Reuttener Marktfest, seit 2024 Stadtfest, wetterunabhängig. Davon profitieren auch die Außerferner Schützen.
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