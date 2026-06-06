Mit Tirolerhut und Ski

Wieder aufgetaucht: Wer erinnert sich noch an das Olympia-Schneemanderl?

Etwas moderner und mit der Handschrift von Street Artist HNRX versehen, findet sich das „Schneemandl“-Mural in der Egger-Lienz-Straße an der Kreuzung zur Speckbacherstraße.
© HNRX
Julia Brader

Von Julia Brader

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