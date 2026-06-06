57 Treffer in einer Saison

Der neue Torkönig im Unterhaus: Oberndorf-Stürmer Bachler ballerte sich zum Rekord

Drei Vierer- und vier Fünferpacks: Nach dem Torrekord von Oberndorf-Stürmer Sebastian Bachler gratulierte natürlich auch TFV-Präsident Josef Geisler.
© Bachler
Daniel Lenninger

Von Daniel Lenninger

In der Saison seines Lebens sorgte der 20-jährige Oberndorf-Stürmer Sebastian Bachler mit bis dato 57 Treffern für einen neuen Tor-Rekord im Tiroler Fußball-Unterhaus. Jetzt winkt auch noch die österreichweite Torjägerkrone. Bei den Frauen hat Anika Vossen (49 Tore) ein schweres Los: Vor 15 Jahren traf ein Tiroler Duo jeweils 71 Mal.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

Meistgelesene Artikel

Zur Startseite

Kommentare

0