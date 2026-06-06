Der neue Torkönig im Unterhaus: Oberndorf-Stürmer Bachler ballerte sich zum Rekord

In der Saison seines Lebens sorgte der 20-jährige Oberndorf-Stürmer Sebastian Bachler mit bis dato 57 Treffern für einen neuen Tor-Rekord im Tiroler Fußball-Unterhaus. Jetzt winkt auch noch die österreichweite Torjägerkrone. Bei den Frauen hat Anika Vossen (49 Tore) ein schweres Los: Vor 15 Jahren traf ein Tiroler Duo jeweils 71 Mal.