Die Topspiele im Unterhaus
Westligist Imst hat mit Schwaz Rechnung offen, Jenbach kann Landesliga-Titel fixieren
Paulo Rossetti (rot) greift mit Imst in Schwaz (Florian Tipotsch) nach dem zehnten Sieg im elften Spiel.
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Für die vorletzte Runde im Tiroler Fußball-Unterhaus haben wir uns wieder drei Rosinen herausgepickt: In der Westliga heißt es Derbyzeit, in der Landesliga West treffen die formstärksten Mannschaften aufeinander und in der Landesliga Ost kann die Titel-Entscheidung fallen.
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