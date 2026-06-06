Die Topspiele im Unterhaus

Westligist Imst hat mit Schwaz Rechnung offen, Jenbach kann Landesliga-Titel fixieren

Paulo Rossetti (rot) greift mit Imst in Schwaz (Florian Tipotsch) nach dem zehnten Sieg im elften Spiel.
© (c) 2025 Rita Falk / Tiroler Tageszeitung

Für die vorletzte Runde im Tiroler Fußball-Unterhaus haben wir uns wieder drei Rosinen herausgepickt: In der Westliga heißt es Derbyzeit, in der Landesliga West treffen die formstärksten Mannschaften aufeinander und in der Landesliga Ost kann die Titel-Entscheidung fallen.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

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