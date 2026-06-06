Expertin erklärt Datenlage
Neue erschreckende Studie aus Österreich: Was das Smartphone wirklich mit unseren Kindern macht
TikTok statt Bababubu: Dem Kind im Kinderwagen wird signalisiert, dass das kleine Kästchen in der Hand von Mama viel interessanter ist.
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Psychologin Beate Wimmer-Puchinger warnt: Schon Babys verlieren etwas, wenn Eltern mehr aufs Display schauen als in den Kinderwagen. Später folgen soziale Unsicherheit, Schlafprobleme, falsche Selbstbilder – und manipulierbare Jugendliche mit Fake-Diagnose.
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