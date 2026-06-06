Er hat Zöliakie: „Meine Knochen sind fast doppelt so alt wie ich“

Michael Hueber hat Zöliakie. Er darf nur glutenfreie Nahrung essen. Bericht über einen lebenswichtigen Lernprozess, die Suche nach den idealen Lebensmitteln und kreativen Lösungen im Gasthaus.

Vierundzwanzig Jahre lang lebte Michael Hueber, ohne zu wissen, was in seinem Körper schlummerte. Dass er eine Autoimmunerkrankung namens „Zöliakie“ hat, wurde ihm erst knapp vor einem Jahr per Zufallsbefund mitgeteilt. Seitdem ist alles anders.

Für den 25-jährigen Betriebsprüfer in Ausbildung begann alles mit einer Knochendichtemessung. Diese ergab einen alarmierenden Z-Wert (Maßeinheit für Knochendichte) von minus 2,7. Ein Hinweis darauf, dass er signifikant schlechtere Knochen hat als Gleichaltrige. „Meine Knochen sind tatsächlich fast doppelt so alt wie ich“, sagt Michael. Die Suche nach der Ursache führte ihn zur Endokrinologie und später zu einem Gastroenterologen, wo mittels Endoskopie die Diagnose Zöliakie gestellt wurde.

Kein Trend, sondern Krankheit

Die Wartedauer von einem halben Jahr für den Gastroskopie-Termin kürzte er übrigens mit einem Privattermin ab. „Die Ungewissheit, sechs Monate auf einen Kliniktermin zu warten, hat mich nicht losgelassen, das wollte ich nicht“, sagt er. „Ist es nur ein komischer Blähbauch oder ist es Krebs?“ Er wollte Gewissheit.

Nach der Diagnose begann das Umdenken. Mit der Autoimmunerkrankung Zöliakie zu leben bedeutet, sich strikt glutenfrei zu ernähren. Auf Getreidesorten wie Weizen, Roggen, Gerste und Dinkel muss komplett verzichtet werden. Das hat ihn seitdem nicht nur körperlich, sondern auch sozial und emotional herausgefordert. Die gesellschaftliche Wahrnehmung der Krankheit war dabei mitunter das Schwierigste. „Zöliakie ist in der Gesellschaft eine recht unbekannte Krankheit“, erklärt Michael. „Mir ist auf verschiedenen Social-Media-Kanälen immer wieder aufgefallen, dass hinterfragt wird, ob es Zöliakie überhaupt gibt oder ob das alles nur eine Modeerscheinung ist.“

Der Verzicht auf Weizenprodukte ist bei der Autoimmunerkrankung Zöliakie unumgänglich. © iStockphoto

Diese Unwissenheit und die Vermischung mit Unverträglichkeiten erschweren nicht nur die Akzeptanz der Krankheit, sondern auch den Umgang damit. Michael betont, dass Zöliakie keine Modeerscheinung ist, sondern eine ernst zu nehmende Autoimmunerkrankung, die weltweit viele Menschen betrifft – auch wenn die meisten davon nichts wissen.

Seit der Diagnose hat sich Michaels Leben drastisch verändert. „Im sozialen Leben dreht sich bei uns leider sehr viel ums Essen. Egal, wohin man geht, man muss immer vorher fragen“, sagt er, „und ich muss oft einfach verzichten.“ Diese ständige Vorsicht und die Notwendigkeit, Restaurants im Voraus zu kontaktieren, haben ihn psychisch stark belastet. „Ich wollte früher keine Umstände machen, aber inzwischen bin ich derjenige, der fragt oder sagt: Wir müssen dorthin gehen, weil die dort das glutenfreie Essen haben.“

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Passiert das nicht, dann kann sich Michael auf das einstellen, was er „sehr unangenehme Begleiterscheinungen“ nennt. Das beginnt bei stark geblähtem Bauch, gefolgt von massiven Magenkrämpfen und endet bei Durchfall. Deswegen ist es Michael inzwischen gewohnt, auch im Supermarkt fokussiert vorzugehen. „Egal, was man kauft, man liest sich zuerst die Inhaltsstoffe durch“, sagt er. Das betrifft die gesamte Palette an Industrielebensmitteln.

Die Begleiterscheinungen von Zöliakie sind besonders unangenehm: Von Blähungen bis Durchfall meldet sich der Darm in vielen Facetten zu Wort. © iStockphoto

Das Angebot von Produkten für Zöliakie-Betroffene ist in den letzten Jahren jedoch stetig angestiegen, heißt es dazu von der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Zöliakie. Häufig sind diese Produkte jedoch preislich höher angesiedelt. Darüber und über andere Sorgen kann sich Michael bei den Treffen der ARGE-Zöliakie austauschen. Die Patientenvertretung bietet Unterstützung an und lädt zum Austausch ein.

Was ist Zöliakie und wo findet man Hilfe? Problem: Zöliakie ist eine Autoimmunerkrankung, die ausschließlich durch eine konsequente lebenslang glutenfreie Ernährung behandelbar ist. Bei entsprechender Veranlagung führt die Aufnahme von Gluten mit der Nahrung bei Betroffenen zu einer nachhaltigen Schädigung der Dünndarmschleimhaut. Symptome: Dadurch ist die Aufnahme von Nährstoffen gestört. In der Folge kommt es zu unterschiedlichen Mangelzuständen (z. B. Eisenmangel), Verdauungsstörungen, etc. Unterstützung: Die Österreichische Arbeitsgemeinschaft Zöliakie setzt sich für Aufklärung ein. Als Patientenvertretung ist sie seit 45 Jahren aktiv. In Ernährungsseminaren, regionalen Treffen, Koch- und Backkursen wird Wissen vermittelt. Das Online-Angebot umfasst u. a. Datenbanken für Lebensmittel und Gastronomie. Kongress: Im Congress Innsbruck findet am 6. Juni die Jahrestagung statt. Infos: www.zoeliakie.or.at

Rund ein Prozent der Bevölkerung ist laut Studien von der Autoimmunerkrankung betroffen, heißt es von der ARGE-Zöliakie. Die Dunkelziffer ist weit höher, schätzen ExpertInnen. Es wird von rund 80.000 nicht diagnostizierten Personen in Österreich ausgegangen. Trotzdem spiegelt sich das nicht in der Gastronomie wider. „Es ist interessant zu sehen, dass Veganer und Vegetarier zum Beispiel mehr Auswahl beim Essen haben, obwohl dies meist, im Gegensatz zu Zöliakie, eine freiwillige Entscheidung ist“, kritisiert Michael. Diese Beobachtung verdeutlicht, wie wenig Aufmerksamkeit Zöliakie in der Gastronomie und Lebensmittelindustrie erhält, obwohl es sich um eine medizinische Notwendigkeit handelt.

Trotz der vielen Herausforderungen hat Michael inzwischen Wege gefunden, mit seiner Krankheit umzugehen. Dazu gehört manchmal auch eine ordentliche Portion Mut, Hartnäckigkeit und Überzeugungsarbeit.

Not macht erfinderisch

„Wir treffen uns mit dem Trachtenverein jeden Freitag im selben Lokal“, erklärt der 25-Jährige. Weil er nicht auf diese Treffen verzichten wollte, hat er sich schließlich gedacht: „Ich bringe meinen eigenen Teig mit.“ Nach ein paar Versuchen kaufte der Gastronom das Produkt dann tatsächlich nach, extra für Michael, garantiert glutenfrei. Seitdem bekommt er es bei jedem Besuch. Für solche respektvollen Gesten ist er dankbar.

Und wie lebt es sich jetzt? Besser. Die Blutwerte haben sich seit der Diagnose stabilisiert. Ob dies auch für die Knochen gilt, weiß er noch nicht. Die Dichte lässt sich nur alle zwei bis vier Jahre sinnvoll messen.