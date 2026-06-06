So geht es nun weiter
Räumung von Wohnhaus in Wörgl: Die wichtigsten Fragen und Antworten
Wie es nun mit den einzelnen Wohnungen weitergeht ist aktuell offen, eine pauschale Benützungsuntersagung gehe jedenfalls zu weit, so das Landesverwaltungsgericht.
© Theresa Aigner
Laut ursprünglichem Bescheid des Wörgler Bauamts hätte das Wohnhaus mit 35 Wohnungen am Freitag geräumt werden sollen. Dazu ist es nicht gekommen, nachdem der Bescheid vom LVwG aufgehoben wurde. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu, was das nun bedeutet.
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