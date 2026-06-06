Bernadette Chirac, einstige First Lady von Frankreich, ist verstorben

Bernadette Chirac, die Witwe des ehemaligen französischen Staatschefs Jacques Chirac, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie war die bisher einzige First Lady Frankreichs, die selbst ein politisches Amt bekleidete.

Paris – Sie war die bisher einzige First Lady Frankreichs, die selbst ein politisches Amt bekleidete. Von 1979 bis 2015 gehörte Bernadette Chirac dem Generalrat des Departements Corrèze an. Während der 60 Jahre währenden Ehe begleitete sie die gesamte politische Laufbahn ihres Mannes, der von 1995 bis 2007 Präsident Frankreichs war. Jacques Chirac starb 2019 im Alter von 86 Jahren.

Jacques Chirac (1932-2019)galt als einer der bedeutendsten Staatenlenker in Europa. Er war der erste französische Präsident, der eine Mitschuld der Grande Nation am Holocaust eingestand. © EPA FILES

Als Bernadette Chodron de Courcel 1933 in Paris geboren, wuchs sie in einer Diplomatenfamilie im vornehmen 16. Arrondissement der Hauptstadt auf. An der Eliteuniversität Sciences Po Paris lernte sie als Studentin Jacques Chirac kennen, 1956 heirateten die beiden.

„Große Dame mit Herz“