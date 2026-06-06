Bernadette Chirac, einstige First Lady von Frankreich, ist verstorben
Bernadette Chirac, die Witwe des ehemaligen französischen Staatschefs Jacques Chirac, ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Sie war die bisher einzige First Lady Frankreichs, die selbst ein politisches Amt bekleidete.
Paris – Sie war die bisher einzige First Lady Frankreichs, die selbst ein politisches Amt bekleidete. Von 1979 bis 2015 gehörte Bernadette Chirac dem Generalrat des Departements Corrèze an. Während der 60 Jahre währenden Ehe begleitete sie die gesamte politische Laufbahn ihres Mannes, der von 1995 bis 2007 Präsident Frankreichs war. Jacques Chirac starb 2019 im Alter von 86 Jahren.
Als Bernadette Chodron de Courcel 1933 in Paris geboren, wuchs sie in einer Diplomatenfamilie im vornehmen 16. Arrondissement der Hauptstadt auf. An der Eliteuniversität Sciences Po Paris lernte sie als Studentin Jacques Chirac kennen, 1956 heirateten die beiden.
„Große Dame mit Herz“
Präsident Emmanuel Macron würdigte die ehemalige First Lady als eine „große Dame mit Herz“, die „unsere Geschichte geprägt“ und „mit Bescheidenheit und Beharrlichkeit so viele Leben verändert“ habe. Im Département Corrèze habe sie „das Schicksal Millionen namenloser Kranker geprägt – dank ihres tiefen und unermüdlichen Engagements“, erklärte Macron im Onlinedienst X mit Blick auf Chiracs Funktion als Leiterin der Stiftung „Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France". (APA/AFP)
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