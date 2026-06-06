In die Klinik geflogen

Fuß geriet unter Rasenmäher: Kleinkind in Steinberg am Rofan schwer verletzt

Steinberg am Rofan – Ein Kleinkind ist am Samstagvormittag in Steinberg am Rofan mit dem Fuß unter das Gehäuse eines Rasenmähers geraten. Der eineinhalb Jahre alte Bub wurde schwer verletzt in die Klinik Innsbruck geflogen.

Laut Polizei war der Vater gegen 9.45 Uhr mit Mäharbeiten hinter dem Haus beschäftigt, als das Kind in Richtung Rasenmäher lief bzw. ausrutschte. Ein Notarzthubschrauber, Rettung und Polizei standen im Einsatz. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Schwaz unterwegs:

Angela Dähling

Angela Dähling

+4350403 3062

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Meistgelesene Artikel

Zur Startseite