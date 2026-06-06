Motorradfahrer (70) prallte bei Überholmanöver in Ehrwald gegen Traktor

Ehrwald – Ein 70-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall Samstagfrüh in Ehrwald verletzt und musste in die Klinik Garmisch geflogen werden. Die Ehrwalder Straße (B 187) war für die Rettungs- und Bergearbeiten rund 45 Minuten lang gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.