Sperre der B 187
Motorradfahrer (70) prallte bei Überholmanöver in Ehrwald gegen Traktor
Ehrwald – Ein 70-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall Samstagfrüh in Ehrwald verletzt und musste in die Klinik Garmisch geflogen werden. Die Ehrwalder Straße (B 187) war für die Rettungs- und Bergearbeiten rund 45 Minuten lang gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.
Zu dem Unfall kam es gegen 7.15 Uhr, berichtet die Polizei. Der 70-Jährige versuchte im Bereich Schanz, einen vor ihm fahrenden Traktor zu überholen. Dabei prallte er gegen den hinteren linken Reifen des Traktors und stürzte. (TT.com)
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