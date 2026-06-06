Sperre der B 187

Motorradfahrer (70) prallte bei Überholmanöver in Ehrwald gegen Traktor

Ehrwald – Ein 70-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall Samstagfrüh in Ehrwald verletzt und musste in die Klinik Garmisch geflogen werden. Die Ehrwalder Straße (B 187) war für die Rettungs- und Bergearbeiten rund 45 Minuten lang gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Zu dem Unfall kam es gegen 7.15 Uhr, berichtet die Polizei. Der 70-Jährige versuchte im Bereich Schanz, einen vor ihm fahrenden Traktor zu überholen. Dabei prallte er gegen den hinteren linken Reifen des Traktors und stürzte. (TT.com)

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