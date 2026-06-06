Reisnudelsuppe mit Huhn

„Viet Spice“-Gründer verrät Originalrezept: So gelingt vietnamesische Pho

Minh Bùi Hoàng mit einem Banh Mi, dem vietnamesischen Sandwichklassiker. Das Gericht wird wöchentlich nur in begrenzter Stückzahl zubereitet und ist sehr beliebt.
© privat/Viet Spice
Ornella Wächter

Von Ornella Wächter

Wer Vietnam einmal bereist hat, kennt so eine Situation vielleicht: Nudelsuppen mit Stäbchen essen, auf einem kniehohen Hocker, in einer der typischen Garküchen. Mittlerweile hat es die vietnamesische Pho auch nach Innsbruck geschafft. Die aromatische Köstlichkeit nachzukochen ist allerdings gar nicht so einfach. Minh Bùi Hoàng, Mitgründer des Lokals „Viet Spice“ verrät, worauf es ankommt.

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