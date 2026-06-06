Schock im Tiroler Fußball-Unterhaus: SK Rum trauert um seinen Torhüter

„Mit großer Bestürzung nehmen wir Abschied von unserem Mitspieler, Niklas Seelaus. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen Angehörigen. Wir werden Niklas stets in ehrender Erinnerung halten. Niklas, wir werden dich nie vergessen“, schrieb der Landesligist auf seiner Instagram-Seite.