2005–2026

Schock im Tiroler Fußball-Unterhaus: SK Rum trauert um seinen Torhüter

Das Tiroler Fußball-Unterhaus trägt Trauer. Wie der SK Rum bekanntgab, ist sein Tormann Niklas Seelaus verstorben.

„Mit großer Bestürzung nehmen wir Abschied von unserem Mitspieler, Niklas Seelaus. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen Angehörigen. Wir werden Niklas stets in ehrender Erinnerung halten. Niklas, wir werden dich nie vergessen“, schrieb der Landesligist auf seiner Instagram-Seite.

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

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