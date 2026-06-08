Zeugenaufruf gestartet

Fenster stand offen: Polizei vermutet Brandstiftung nach Feuer in Imster Fahrradraum

Die Stadtfeuerwehr Imst war rasch vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen.
© Marcel Halfinger / Philipp Scheiber, FF Imst

Nach einem Brand in einem Fahrradraum eines Mehrparteienhauses in Imst ermittelt die Polizei wegen des Verdachts auf Brandstiftung.

Imst – Nach einem Brand im Fahrradraum eines Mehrparteienhauses in Imst schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Die Ermittler bitten nun um Mithilfe aus der Bevölkerung und suchen nach Zeugen.

Zu dem Einsatz kam es in der Nacht auf Samstag in der Imster Schustergasse. Gegen 4.35 Uhr war es im Fahrradraum eines Mehrparteienhauses zum Brand eines dort abgestellten Möbelstücks gekommen. Die Stadtfeuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften aus und konnte die Flammen rasch löschen. Zudem waren ein Rettungsdienst sowie die Polizei vor Ort.

Laut ersten Erhebungen der Polizei entstand nur geringer Sachschaden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gegenstände konnte verhindert werden.

Brandstiftung wird vermutet

Im Zuge der Brandermittlungen konnte ein technischer Defekt als Ursache für das Feuer mittlerweile ausgeschlossen werden. Da sich direkt neben dem abgebrannten Möbelstück ein Fenster befand, welches in der Tatnacht offenstand, kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. In einer Aussendung am Montag rief die Polizei mögliche Zeugen auf, sich bei der Inspektion Imst persönlich oder telefonisch unter 059 133 7100 zu melden. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Imst unterwegs:

Alexander Paschinger

Alexander Paschinger

+4350403 3014

Thomas Parth

Thomas Parth

+4350403 2035

Meistgelesene Artikel

Zur Startseite