Brandursache noch unklar
Flammen in Fahrradraum: Feuerwehr löschte nächtlichen Brand in Imst
Die Stadtfeuerwehr Imst war rasch vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen.
© Marcel Halfinger / Philipp Scheiber, FF Imst
Imst – Zu einem Einsatz in der Imster Schustergasse rückte die Stadtfeuerwehr in der Nacht auf Samstag aus. Gegen 04.35 Uhr war es im Fahrradraum eines Mehrparteienhauses zum Brand eines dort abgestellten Möbelstücks gekommen.
Die Feuerwehr konnte die Flammen zum Glück rasch löschen, es entstand nur geringer Sachschaden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gegenstände konnte verhindert werden.
Ausgerückt waren 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr mit vier Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst und eine Streife der Polizei Imst. Die Brandursache ist noch unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen. (TT.com)
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