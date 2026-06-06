Flammen in Fahrradraum: Feuerwehr löschte nächtlichen Brand in Imst

Imst – Zu einem Einsatz in der Imster Schustergasse rückte die Stadtfeuerwehr in der Nacht auf Samstag aus. Gegen 04.35 Uhr war es im Fahrradraum eines Mehrparteienhauses zum Brand eines dort abgestellten Möbelstücks gekommen.

Die Feuerwehr konnte die Flammen zum Glück rasch löschen, es entstand nur geringer Sachschaden. Ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gegenstände konnte verhindert werden.