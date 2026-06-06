Tiroler Musik goes international

Party auf der Sprungschanze: Innsbrucks „Bögen Radio“ bringt DJs an Tirols einzigartigste Orte

Alex Doobs legt selbst Hand an den den Turntables.
© Doobs
Melina Mitternöckler

Von Melina Mitternöckler

Besser als in New York ist die Innsbrucker Musikszene für Alex Doobs – und er will sie international sichtbar machen. Mit seinem Pop-Up-Studio nimmt der gebürtige Schweizer DJ-Sets an den bemerkenswertesten Tiroler Locations auf. Sein Projekt „Bögen Radio“ hat es schon bis nach Paris, Barcelona, Stockholm, New York und in die Techno-Hauptstadt Berlin geschafft.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561

Hannah Purner

Hannah Purner

+4350403 2158

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Alexandra Plank

Alexandra Plank

+4350403 2143

Meistgelesene Artikel

Zur Startseite

Kommentare

0