Party auf der Sprungschanze: Innsbrucks „Bögen Radio“ bringt DJs an Tirols einzigartigste Orte

Besser als in New York ist die Innsbrucker Musikszene für Alex Doobs – und er will sie international sichtbar machen. Mit seinem Pop-Up-Studio nimmt der gebürtige Schweizer DJ-Sets an den bemerkenswertesten Tiroler Locations auf. Sein Projekt „Bögen Radio“ hat es schon bis nach Paris, Barcelona, Stockholm, New York und in die Techno-Hauptstadt Berlin geschafft.