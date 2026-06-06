Erneut Wingsuit-Flieger in den Schweizer Alpen tödlich verunglückt
Ein deutscher Wingsuit-Flieger ist in den Alpen in der Schweiz tödlich verunglückt. Der 47-Jährige stammte aus Kremmen in Brandenburg, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Der Mann war mit einem 37 Jahre alten anderen Deutschen am Freitag um kurz nach 17.00 Uhr im Gebiet Vättis oberhalb von Bad Ragaz auf rund 2.080 Metern Höhe gestartet. Er sei als Erster gesprungen und kurz nach dem Start abgestürzt, berichtete die Polizei im Kanton St. Gallen.
Zweiter tödlicher Unfall in einer Woche
Die Flugrettung habe den Mann nur noch tot bergen können. Warum er abstürzte, untersucht nun die Staatsanwaltschaft. Wingsuits sind fledermausartige Anzüge, bei denen Stoff zwischen Rumpf, Armen und Beinen wie Tragflächen dienen soll. Das Fliegen damit gilt als gefährliche Extremsportart. In der Schweiz war erst am Donnerstag ein 29 Jahre alter Mann bei einem Wingsuit-Flugversuch abgestürzt und ums Leben gekommen. (APA/dpa)
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