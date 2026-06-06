Erneut Wingsuit-Flieger in den Schweizer Alpen tödlich verunglückt

Ein deutscher Wingsuit-Flieger ist in den Alpen in der Schweiz tödlich verunglückt. Der 47-Jährige stammte aus Kremmen in Brandenburg, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte. Der Mann war mit einem 37 Jahre alten anderen Deutschen am Freitag um kurz nach 17.00 Uhr im Gebiet Vättis oberhalb von Bad Ragaz auf rund 2.080 Metern Höhe gestartet. Er sei als Erster gesprungen und kurz nach dem Start abgestürzt, berichtete die Polizei im Kanton St. Gallen.