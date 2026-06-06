Nordstern Polestar leuchtet mit großer Reichweite

Von wegen alter Schwede: Der Polestar 2 zählt zu den Pionieren im Bereich anspruchsvoller Elektroautos. Als Long Range überzeugt er als Fahrmaschine mit enormer Reichweite. Jetzt zum Nordic-Edition-Sondertarif.

Polestar war ja einst die hauseigene Tuning-Schmiede der Schwedenmarke Volvo. Mit der Übernahme von Volvo durch den chinesischen Geely-Konzern wurden die Aufgabenfelder aber neu verteilt. So agierte Polestar als premiumträchtige Speerspitze in Richtung Elektromobilität. Heute verschönert Polestar mit einer ganzen Modellpalette das Straßenbild mit skandinavisch-kühlen Design. Die Vorgabe dazu kommt vom Volumenmodell Polestar 2. Der sportlich ausgelegte Viertürer mit großer Heckklappe wirkt auch heute nicht nur designmäßig frisch. Kein Wunder: Wurde das Modell doch im Jahr 2023 so grundlegend überarbeitet, dass sogar der Antrieb von Front- auf Heckantrieb umgestellt wurde. Neue E-Motoren und Akkus verschafften Reichweitensprünge von knapp einem Viertel.

Der Innenraum erinnert an frühere Volvo-Modelle. Dies ist mehr Auszeichnung, als Kritik. © Reinhard Fellner

Dass es der edle Altmeister immer noch kann, zeigte er im TT-Test. Während viele Kunden auf die stärkeren Versionen mit Allradantrieb setzen, sehen wird den Long Range mit 82-kWh-Batterie als Geheimtipp im Modellprogramm.

Gelungenes Bedienkonzept, Lenkradwippen für die Rekuperation fehlen aber. © Reinhard Fellner

Die Gründe liegen im Fahrzeugkonzept. Ist der 2 doch mit tiefem Schwerpunkt, Top-Fahrwerk und breiter Spur konstruktiv sportlich ausgelegt. Dazu passt das schlanke Konzept mit nur einem E-Aggregat, welches 299 PS und gewaltige 490 Newtonmeter Drehmoment auf die Hinterachse loslässt, perfekt. Bei einem Leergewicht von rund zwei Tonnen fährt sich der Long Range dadurch extrem leichtfüßig. Das schon angesprochene Fahrwerk ist hierfür nahezu perfekt abgestimmt, auch Kurvengeschlängel liegt dem dynamischen Nordlicht. Die exakt-direkte Lenkung spielt da gerne mit. Fordert man den kräftigen Viertürer, ergibt sich angesichts Straßenlage und der Souveränität des Antriebs fast ein Fahrerlebnis auf Sportwagenniveau.

Ein Frunk unter der Motorhaube schluckt Ladekabel und sonstige Kleinigkeiten. © Reinhard Fellner

Der Antrieb spielt mit seiner Spontanität und Sparsamkeit zweifelsohne in einer Top-Liga. So verspricht Polestar für den Long Range zwar 659 Kilometer Norm-Reichweite, im TT-Praxistest kamen wir tatsächlich aber auf knapp 510 Kilometer. Eine Reichweite, die sich angesichts des Gebotenen wirklich sehen lassen kann. Somit ist der sportliche China-Schwede auch ein begabter Reisewagen. Autobahnetappen bei IG-L gemäßer Nutzung bis zu 130 km/h lassen sich mit einem Verbrauch von 20 kWh bewältigen. Schade, dass Polestar zum Rekuperieren keine Lenkradwippen zur Verfügung stellt. Dies muss über den Bildschirm eingestellt werden.

Dafür lädt das Modell 2 mit bis zu 205 kW weiter zeitgemäß nach – von 10 auf 80 Prozent Akkustand kommt man unter passenden Bedingungen in 28 Minuten. Die Kabel verstaut man darauf im cleveren Frunk unter der Motorhaube, der auch dem Bordwerkzeug Platz gibt.

Der flache Laderaum ist nicht der Größte, aber bis hin zur Skidurchreiche sehr gut nutzbar. © Reinhard Fellner

Innen alles wie gehabt: Ein schön gemachtes Ambiente mit etwas durchwachsener Materialqualität trifft auf hervorragende Sitze. Das optionale Glasdach sollte man aber überdenken – es verfügt weder über Rollo noch aktive Verdunkelung. Schön dafür, dass sich Polestar mit akustischen Warntönen im Bereich der Assistenzsysteme vornehm zurückhält. Auch der flache und ebene Kofferraum (405 bis 1095 Liter) ist über die große Heckklappe perfekt nutzbar. Am Kofferraumboden lässt sich nach alter Volvo-Sitte zur Unterteilung des Laderaums eine Klappe senkrecht stellen.

Als Knaller dürfen die derzeitigen Nordic-Edition-Angebote gelten. Damit ist beispielsweise dieser Long Range bis zum 15. Juni – festhalten– statt um 60.790 Euro um 42.990 Euro erhältlich.