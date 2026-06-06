Nur 499 Stück werden produziert

Audi überrascht mit emotionalem Power-Schub: Nuvolari

Nur 499 Stück wird es vom Audi Nuvolari geben.
© Audi

Von Stefan Pabeschitz

Stärker als der Lamborghini Temerario ist das neue Geheimprojekt der Vier-Ringe-Marke. 1001 Pferdestärken sind eine Kampfansage.

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