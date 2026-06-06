Schwerverletzter nach Paragleiter-Absturz im Stubaital mit Heli geborgen

Bei einem Gleitschirmunfall in Neustift im Stubaital ist am Samstagnachmittag ein 24-jähriger Deutscher schwer verletzt worden. Der Pilot war mit seinem erst kürzlich gekauften Schirm von der Bergstation der Elferlifte gestartet und befand sich bereits im Landeanflug. In einer Höhe von rund 30 bis 40 Metern über dem Landeplatz führte er ein starkes Bremsmanöver durch. Dadurch verlor der Mann die Kontrolle über sein Fluggerät, woraufhin der Schirm nach vorne klappte und der 24-Jährige abstürzte.