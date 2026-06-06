Schwerverletzter nach Paragleiter-Absturz im Stubaital mit Heli geborgen
Bei einem Gleitschirmunfall in Neustift im Stubaital ist am Samstagnachmittag ein 24-jähriger Deutscher schwer verletzt worden. Der Pilot war mit seinem erst kürzlich gekauften Schirm von der Bergstation der Elferlifte gestartet und befand sich bereits im Landeanflug. In einer Höhe von rund 30 bis 40 Metern über dem Landeplatz führte er ein starkes Bremsmanöver durch. Dadurch verlor der Mann die Kontrolle über sein Fluggerät, woraufhin der Schirm nach vorne klappte und der 24-Jährige abstürzte.
Er schlug auf dem Rasen des Landeplatzes auf und zog sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde er vom Rettungshubschrauber „Martin 8“ in die Klinik Innsbruck geflogen. Im Einsatz standen neben dem Hubschrauberteam und dem Rettungsdienst auch eine Streife der Polizei Neustift sowie die Alpinpolizei. (TT.com)
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