Auto kollidiert im Waldviertel mit Güterzug: Eltern tot, Kleinkind überlebt
Bei der Kollision eines Autos mit einem Güterzug sind am Samstagnachmittag in Allentsteig im Waldviertel die beiden Eltern eines Kleinkindes ums Leben gekommen. Während die Eltern noch an der Unfallstelle verstarben, überlebte das Kind den Zusammenstoß und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.
Allentsteig – Der Zusammenstoß eines Autos mit einem Güterzug auf einem Bahnübergang in Allentsteig (Bezirk Zwettl) im Waldviertel hat am Samstagnachmittag nach Polizeiangaben zwei Todesopfer gefordert. Ein Kleinkind überlebte. Es wurde von „Christophorus 2“ in ein Krankenhaus geflogen. Laut Feuerwehr kamen die Eltern des Kindes ums Leben. Sie starben noch an der Unfallstelle.
Die folgenschwere Kollision hatte sich gegen 16 Uhr ereignet. Schauplatz war einem ÖBB-Sprecher zufolge ein mit Lichtzeichen gesicherter Übergang der Franz-Josefs-Bahn. Der Pkw der Familie musste mittels Seilwinden vom Zug getrennt werden, so die FF Allentsteig. „Aus Rücksicht auf die Angehörigen werden keine Bilder des Unfallfahrzeuges veröffentlicht“, schrieben die Helfer auf ihrer Website.
Dreistündige Sperre
Die unfallbedingte Streckenunterbrechung zwischen Göpfritz an der Wild und Allentsteig wurde kurz nach 19.00 Uhr und somit nach etwa drei Stunden aufgehoben, teilten die ÖBB mit. Ein Schienenersatzverkehr (Göpfritz – Gmünd) war eingerichtet.
Die FF Allentsteig, Göpfritz, Schwarzenau und Thaua standen mit mehr als 50 Kräften im Einsatz. Das Rote Kreuz hatte Helfer aus Allentsteig und Waidhofen a.d. Thaya sowie den Bezirkseinsatzleiter entsandt. Hinzu kam der „Christophorus“-Hubschrauber, der das Kleinkind abtransportierte. Die Polizei war mit drei Streifen an Ort und Stelle. (APA)
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