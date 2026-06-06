Auto kollidiert im Waldviertel mit Güterzug: Zwei Tote, Kleinkind überlebt

Bei Allentsteig im Waldviertler Bezirk Zwettl ist am Samstagnachmittag ein Pkw gegen einen Güterzug der Franz-Josefs-Bahn geprallt. Dabei kamen laut Polizeisprecherin Daniela Weissenböck zwei Autoinsassen ums Leben. Ein Kleinkind überlebte. Es wurde per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der folgenschwere Verkehrsunfall hatte sich gegen 16.00 Uhr ereignet.

Schauplatz der Kollision war laut einem ÖBB-Sprecher ein mit Lichtzeichen gesicherter Bahnübergang. Im Abschnitt Göpfritz an der Wild - Gmünd wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Wegen des Unfalls waren zwischen Göpfritz und Allentsteig "bis voraussichtlich 19.00 Uhr keine Fahrten möglich", teilten die Bundesbahnen auf ihrer Website mit. (APA)