Zehn Kilometer Länge

Neue Herausforderung: In Kirchberg wurde der längste Bike-Trail Tirols eröffnet

In zwölf Monaten Bauzeit wurde der neue und insgesamt zehn Kilometer lange Kirchberg Trail errichtet. Nun wurde er offiziell eröffnet.
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Harald Angerer

Von Harald Angerer

Mit überregionaler Zusammenarbeit und zehn Kilometern Länge wurde der längste Flow-Trail Tirols für alle Alters- und Leistungsniveaus in Kirchberg eröffnet. Kirchberg und Kitzbühel ziehen dabei an einem Strang mit KitzSki und den beiden Gemeinden.

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