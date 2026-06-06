Zehn Kilometer Länge
Neue Herausforderung: In Kirchberg wurde der längste Bike-Trail Tirols eröffnet
In zwölf Monaten Bauzeit wurde der neue und insgesamt zehn Kilometer lange Kirchberg Trail errichtet. Nun wurde er offiziell eröffnet.
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Mit überregionaler Zusammenarbeit und zehn Kilometern Länge wurde der längste Flow-Trail Tirols für alle Alters- und Leistungsniveaus in Kirchberg eröffnet. Kirchberg und Kitzbühel ziehen dabei an einem Strang mit KitzSki und den beiden Gemeinden.
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