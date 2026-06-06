Erfundene Rollenbilder? Was Marketender und Schützinnen gemeinsam haben

Die Stadtmusik Hall wurde vom Bezirksschützenfest Ende Juni ausgeladen, weil bei ihr auch ein Mann mit Panzerl marschiert. Eine Historikerin der Uni Innsbruck sieht darin Parallelen zu Frauen, die vor 150 Jahren wie heute bei den Schützen schießen wollen. In beiden Fällen würden Rollenbilder einzementiert, die es so nie gegeben habe.