Glamour-Hochzeit

Kristall-Erbin Paulina Swarovski hat in Kitzbühel geheiratet

Paulina Swarovski (r.) mit ihrer prominenten Schwester Victoria am Rande der Hahnenkammrennen in Kitzbühel im Jänner 2023.
© HANS KLAUS TECHT

Kristallkonzern-Erbin Paulina Swarovski (27) und Philipp Reimann-Andersen (26), Spross einer der reichsten deutschen Unternehmerdynastien, haben in Kitzbühel standesamtlich geheiratet. Das berichtet die Bild-Zeitung am Samstag. Die Hochzeit vereint nicht nur zwei Familien, sondern auch zwei europäische Wirtschaftsimperien.

Unter den Feiernden waren auch Braut-Schwester Victoria Swarovski und ihr Partner, Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz. Die Feierlichkeiten haben laut Bild bereits am Donnerstagabend mit einem Junggesellinnen-Abschied in der Kitzbüheler Bergwelt begonnen.

Kennengelernt haben sich Paulina Swarovski und Philipp Reimann-Andersen bei einem Essen ihrer Eltern in einem Tiroler Restaurant. 2019 tauchte dann ein erstes Kuschel-Foto der beiden auf Instagram auf. (TT.com)

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