Kristall-Erbin Paulina Swarovski hat in Kitzbühel geheiratet

Kristallkonzern-Erbin Paulina Swarovski (27) und Philipp Reimann-Andersen (26), Spross einer der reichsten deutschen Unternehmerdynastien, haben in Kitzbühel standesamtlich geheiratet. Das berichtet die Bild-Zeitung am Samstag. Die Hochzeit vereint nicht nur zwei Familien, sondern auch zwei europäische Wirtschaftsimperien.

Unter den Feiernden waren auch Braut-Schwester Victoria Swarovski und ihr Partner, Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz. Die Feierlichkeiten haben laut Bild bereits am Donnerstagabend mit einem Junggesellinnen-Abschied in der Kitzbüheler Bergwelt begonnen.