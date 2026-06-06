tt.com Regionalliga Tirol

Triplepack! Oberperfer Torgarant Andrä verabschiedete sich standesgemäß

Die Oberperfer Vereinsspitze verabschiedete Philipp Andrä beim letzten Heimspiel.
© SVO

Von Alois Moser

Für Sie im Tiroler Unterhaus unterwegs:

Günter Almberger

Günter Almberger

+4350403 3324

Michael Pipal

Michael Pipal

+4350403 3322

Daniel Lenninger

Daniel Lenninger

+4350403 2411

Alexander Gruber

Alexander Gruber

+4350403 3671

Tobias Waidhofer

Tobias Waidhofer

+4350403 2305

Meistgelesene Artikel

Zur Startseite

Kommentare

0