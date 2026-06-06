16-Jähriger bei Absturz mit E-Bike im Zillertal schwer verletzt

Ein 16-Jähriger hat sich Samstagmittag bei einem E-Bike-Unfall in Stummerberg schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Österreicher kam gegen 12.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von einer Gemeindestraße ab und stürzte rund fünf Meter tief über eine Böschung.

Anwohner, die durch den Lärm auf den Vorfall aufmerksam wurden, leisteten umgehend Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der 16-Jährige vom Notarzthubschrauber zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. (TT.com)