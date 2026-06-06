Anwohner eilten zur Hilfe
16-Jähriger bei Absturz mit E-Bike im Zillertal schwer verletzt
Ein 16-Jähriger hat sich Samstagmittag bei einem E-Bike-Unfall in Stummerberg schwere Verletzungen zugezogen. Der junge Österreicher kam gegen 12.30 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache von einer Gemeindestraße ab und stürzte rund fünf Meter tief über eine Böschung.
Anwohner, die durch den Lärm auf den Vorfall aufmerksam wurden, leisteten umgehend Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der 16-Jährige vom Notarzthubschrauber zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Innsbruck geflogen werden. (TT.com)
Meistgelesene Artikel
Eröffnung im März
Schluss nach nur zwei Monaten: Asia-Shop in Innsbrucker Innenstadt hat zugesperrt
2005–2026
Schock im Tiroler Fußball-Unterhaus: SK Rum trauert um seinen Torhüter
Nach Flugzeugabsturz bei Pula
„Er hat für die Vergnügungsbranche gelebt“: Trauer um Osttiroler „Prater-Legende“
Tödlicher Streit
Tiroler in der Schweiz erstochen: Verdächtiger stellte sich bei der Polizei
Vier Osttiroler tot
Neue Details nach Absturz: „Tiefe Betroffenheit“ in der Heimat, Ursache bleibt rätselhaft