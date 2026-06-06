Imst blieb auch im Derby im Höhenflug, neuer Stürmer soll frischen Wind bringen

Fußball-Westligist SC Imst war auch beim 2:1-Derbysieg in Schwaz nicht zu stoppen. Neben Kapitän Rene Prantl wird mit Paulo Rossetti ein weiterer Offensivspieler in der kommenden Saison voraussichtlich nicht zur Verfügung stehen. Eine Stürmer-Verpflichtung ist schon fix.