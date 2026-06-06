Kim de l'Horizon erhält Mülheimer Dramatikpreis

Für Kim de l'Horizon waren die 51. Mülheimer Theatertage ein voller Erfolg. Für das Stück "Die kleinen Meerjungraun" wurde die in der Schweiz geborene, nichtbinäre Person mit dem Mülheimer Dramatikpreis ausgezeichnet. Dieser ist mit 15.000 Euro dotiert. Kim de l'Horizon (34) sicherte sich zudem den Publikumspreis.

Bei den Theatertagen wurde die Uraufführung des Stücks "Die kleinen Meerjungraun" der Bühnen Bern in der Regie von Alia Luque gezeigt. Es erzählt laut einer Aussendung in Anlehnung an das Märchen Andersens eine Geschichte über Sehnsucht, Liebe und den gesellschaftlichen Zwang zur Anpassung. Die fünfköpfige Jury würdigte das "sprudelnde, dichte und humorvolle Sprachspiel". Der sehr theatrale Text plädiere für die Überwindung von Differenzen und öffne so einen utopischen Raum. Kim de l'Horizon ging aber nur knapp siegreich hervor. So gingen immerhin zwei der fünf Jurystimmen an "Aufzeichnungen aus einem weißen Zimmer" von Anna Behringer.

Kim de l'Horizon sorgte mit dem Debütroman "Blutbuch" für großes Aufsehen. Das Werk wurde mittlerweile in 17 Sprachen übersetzt und gewann 2022 u.a. den Deutschen und den Schweizer Buchpreis. In Mühlheim war Kim de l'Horizon erstmals vertreten.