Regierungspartei gewinnt Parlamentswahl im Kosovo erneut

Die seit 2021 im Kosovo regierende Partei Vetevendosje von Albani Kurti hat am Sonntag die vorgezogene Parlamentswahl erneut gewonnen. Dies geht aus den Hochrechnungen der nichtstaatlichen Organisation "Demokratie in Aktion" (Demokracia ne Veprim) hervor. Allerdings dürften die Wahlresultate für die Partei Kurtis schlechter als bei der im Dezember abgehaltenen Wahl ausfallen.

Laut "Demokratie in Aktion", auf welche sich die Tageszeitung "Koha Ditore" berief, hat sich die Vetevendosje am Sonntag 42,7 Prozent der Stimmen gesichert, im Dezember waren es gut 51 Prozent.

Die Demokratische Partei (PDK) erhielt laut derselben Quelle 21,5 Prozent, gefolgt von der Demokratischen Liga (LDK) mit 17,7 Prozent und der Allianz für die Zukunft (AAK) mit 7,1 Prozent. Die PDK war im Dezember bei gut 20 Prozent gelegen, die LDK bei rund 13 Prozent und die AAK bei 5,5 Prozent.